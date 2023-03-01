Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Серия А. «Ювентус» победил «Торино» (4:2) в дебютной игре Погба, Миранчук провел полный матч

    «Ювентус» обыграл «Торино» (4:2) в матче 24-го тура Серии А.

    Команда Массимилиано Аллегри одержала четвертую победу подряд в чемпионате и поднялась на седьмое место.

    Впервые с апреля 2022 года на поле вышел Поль Погба. Французский полузащитник дебютировал за «Ювентус» после возвращения.

    Российский хавбек «Торино» Алексей Миранчук провел полный матч без результативных действий.

    Италия. Серия А. 24-й тур

    Ювентус – Торино – 4:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Карамо, 2; 1:1 – Куадрадо,16; 1:2 – Санабриа, 43; 2:2 – Данило, 45+1; 3:2 – Бремер, 71; 4:2 – Рабьо, 81.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола 3
    Погба прокомментировал свою травму, упомянув Аллаха
    «Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 14:03

      Интересный получился матч с редкой результативностью для этих команд. Ювентусу пришлось 2 раза отыгрываться. Но с выходом Погба и Кьезы Ювентус усилил давление на оборону Торино. Торино выглядел неплохо, видно что команда техничная и играет в комбинационный футбол.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11