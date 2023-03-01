Серия А. «Ювентус» победил «Торино» (4:2) в дебютной игре Погба, Миранчук провел полный матч

«Ювентус» обыграл «Торино» (4:2) в матче 24-го тура Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри одержала четвертую победу подряд в чемпионате и поднялась на седьмое место.

Впервые с апреля 2022 года на поле вышел Поль Погба. Французский полузащитник дебютировал за «Ювентус» после возвращения.

Российский хавбек «Торино» Алексей Миранчук провел полный матч без результативных действий.

Италия. Серия А. 24-й тур

Ювентус – Торино – 4:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Карамо, 2; 1:1 – Куадрадо,16; 1:2 – Санабриа, 43; 2:2 – Данило, 45+1; 3:2 – Бремер, 71; 4:2 – Рабьо, 81.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!