В «Спартаке» рассказали, в каком году планируют воссоздать «Спартак-2»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов

«Вопрос воссоздания второй команды находится в проработке. Клуб внимательно рассматривает плюсы и минусы того проекта, который был, чтобы учесть все аспекты в будущем. Это сложный процесс, требующий тщательного анализа.

В каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», — сказал Зеленов.

«Спартак-2» был закрыт в мае 2022 года.

В прошлом сезоне Первой лиги команда заняла 7-е место.

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