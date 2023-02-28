УЕФА пригласил женскую сборную России-U17 на турнир в Бангладеш. РФС подтвердил

УЕФА пригласил РФС принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет.

«Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», – говорится в сообщении РФС.

Женская сборная России примет участие в турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии.

Мужская сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?