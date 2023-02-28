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  • Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal, Хвича – 7-й

Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal, Хвича – 7-й

28 февраля 2023, 15:35
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Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занимает седьмое место в рейтинге.

  1. Лионель Месси
  2. Килиан Мбаппе
  3. Эрлинг Холанд
  4. Маркус Рэшфорд
  5. Винисиус Жуниор
  6. Роберт Левандовски
  7. Хвича Кварацхелия
  8. Виктор Осимхен
  9. Каземиро
  10. Джамал Мусиала

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Источник: Goal
Рейтинг Месси Лионель Левандовски Роберт Каземиро Рэшфорд Маркус Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Мусиала Джамал
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А Промес? на одинадцатом?
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