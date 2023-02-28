Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal, Хвича – 7-й

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).
Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занимает седьмое место в рейтинге.
- Лионель Месси
- Килиан Мбаппе
- Эрлинг Холанд
- Маркус Рэшфорд
- Винисиус Жуниор
- Роберт Левандовски
- Хвича Кварацхелия
- Виктор Осимхен
- Каземиро
- Джамал Мусиала
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Источник: Goal