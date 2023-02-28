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  • Винисиус может сменить игровой номер в «Реале». Есть два варианта

Винисиус может сменить игровой номер в «Реале». Есть два варианта

28 февраля 2023, 13:52
1

«Реал» предложит Винисиусу Жуниору взять другой номер по окончании сезона.

Бразильский вингер имел такую возможность прошлым летом, но отказался что-то менять из-за суеверия.

Это связано с его победным голом в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0), забитым с 20-м номером на спине.

Тем не менее, для повышения маркетинговой привлекательности Винисиусу лучше сменить игровой номер.

Вероятно, летом 2023 года ему предложат 7-й или 11-й номер. Их обладатели Эден Азар и Марко Асенсио близки к уходу из «Реала».

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Источник: UOL Esporte
Испания. Примера Реал Винисиус
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RealDiMoNMadrid
1677622101
11-ый ему пойдёт Но возьмёт он 7-ой
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