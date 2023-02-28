Денисов: «Спартак» популярнее «Зенита». Это самый известный и титулованный клуб России»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает московский клуб самым популярным в России.

— Очень обсуждаемый вопрос — какая команда в России самая популярная — «Спартак» или «Зенит». Ваше мнение?

— «Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времени поменялись, есть медиа, и популярность создает медиактивность. И тут наши работники никому не уступают.

— Осталось догнать «Зенит» в таблице. Насколько вы готовы к этому?

— Мы идем от игры к игре.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет на 2-м месте.

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