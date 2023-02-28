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  • Денисов: «Спартак» популярнее «Зенита». Это самый известный и титулованный клуб России»

Денисов: «Спартак» популярнее «Зенита». Это самый известный и титулованный клуб России»

28 февраля 2023, 09:21
3

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает московский клуб самым популярным в России.

— Очень обсуждаемый вопрос — какая команда в России самая популярная — «Спартак» или «Зенит». Ваше мнение?

«Спартак». Исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времени поменялись, есть медиа, и популярность создает медиактивность. И тут наши работники никому не уступают.

— Осталось догнать «Зенит» в таблице. Насколько вы готовы к этому?

— Мы идем от игры к игре.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет на 2-м месте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Даниил
Комментарии (3)
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Kollljan
1677568540
Спартак живёт прошлым. Вот, мол, какими мы были когда-то. А последние лет 10, как минимум, Спартак - это копилка антирекордов.
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Из Твери Леха
1677575423
какой-то денисов курильщика. спросите Игоря
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mamba9090909
1677577746
Провокационный вопрос. Если бы этот вопрос был задан игроку Шинника, к примеру, или Нефтехимика, или болельщику СКА Хабаровск, то такой ответ имел бы вес. А какой другой ответ вы ожидали от игрока Спартака?))
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