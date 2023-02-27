Галактионов ответил, будет ли «Локомотив» пробовать играть без Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о роли нападающего Артема Дзюбы.

34-летний футболист подписал с клубом контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

– Когда мы увидим «Локомотив» без Дзюбы, нет желания посмотреть другой вариант?

– Переход того или иного игрока свидетельствует, чтобы был шаг вперед в игре. Мы на сборах играли в разных ситуациях, Артем добавил нам вариативность и качество.

Это харизматичный игрок, который делает свою работу на поле. Он делает много полезного. Думаю, это взаимодействие еще улучшится.

У нас есть конкуренция в этой позиции – Дзюба – (Иван) Игнатьев. Поэтому мы в этом плане абсолютно спокойнее – кто будет сильнее, тот будет играть.

– Не кажется, что Дзюба давит авторитетом на других более молодых новичков – Пиняева, Глушенкова?

– Не задумываемся об этом абсолютно. Ребята только недавно пришли в коллектив, идет адаптация. За две-три недели надо совместить встраивание новичков и взаимодействие и результат.

Это все сложно, но мы над этим работаем. Надеемся, что в ближайших играх это увидим.

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