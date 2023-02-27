Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Все довольно просто. Мы с «Локомотивом» играли уже четвертый раз в этом сезоне. Это сильная команда, с мощной историей.

Эта команда знает, как побеждать. К тому же они приобрели важных футболистов, сделали хорошее усиление.

Даже не хочется кого‑то выделять, ребята показали себя на футбольном поле. Та зрелость, которую мы приобретаем, это самое важное.

Мы рады выйти в полуфинал турнира и понимаем, что дальше проще не будет», – сказал Абаскаль.

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