Карпин раскрыл подробности диалога с РФС о матчах сборной России с бразильскими клубами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что национальная команда может провести серию матчей с клубами из Бразилии.
– С вами РФС общался на предмет игр с бразильскими клубами?
– Да, такой разговор был. Но, опять же, в идеале хотелось бы играть с национальными командами. Все же статус сборной обязывает, и если есть еще возможность сыграть с сильными сборными – еще лучше. Всегда хочется лучшего, но имеем то, что имеем.
– Назовете клубы?
– Даже не интересовался.
– До вас донесли, что есть возможность, но не назвали клубы?
– Нет, не назвали. Спросили о теоретической возможности матчей с клубами.
- 23 марта сборная России встретится с Ираном.
- Игра состоится в Тегеране.
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Источник: «Матч ТВ»