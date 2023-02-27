Карпин раскрыл подробности диалога с РФС о матчах сборной России с бразильскими клубами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что национальная команда может провести серию матчей с клубами из Бразилии.

– С вами РФС общался на предмет игр с бразильскими клубами?

– Да, такой разговор был. Но, опять же, в идеале хотелось бы играть с национальными командами. Все же статус сборной обязывает, и если есть еще возможность сыграть с сильными сборными – еще лучше. Всегда хочется лучшего, но имеем то, что имеем.

– Назовете клубы?

– Даже не интересовался.

– До вас донесли, что есть возможность, но не назвали клубы?

– Нет, не назвали. Спросили о теоретической возможности матчей с клубами.

23 марта сборная России встретится с Ираном.

Игра состоится в Тегеране.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!