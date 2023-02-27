Агент Дивеева рассказал о проблемах, которые возникли при обсуждении нового контракта с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о ситуации с новым контрактом футболиста с московским клубом.

«У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них.

Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали», – сказал Еремин.

Контракт Дивеева с ЦСКА истекает летом 2024 года.

У футболиста был перелом большеберцовой кости.

Из-за травмы он не играл с 17 сентября.

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