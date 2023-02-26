Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов.

– Недавно Александр Кокорин заявил, что заработал за карьеру больше всех других российских футболистов. В комментариях можно было наткнуться на фразы: «Врачи и пожарные получают меньше». На твой взгляд, футболисты справедливо зарабатывают такие деньги?

– Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но, если другой футболист получает в десять раз больше, меня это не волнует.

– Получается, это вопрос не к футболистам, что врачи получают меньше?

– Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным. Человеку нельзя прийти в 20 лет и с ходу стать футболистом. Ты с пяти лет тренируешься, отдаешь этому всю свою жизнь. До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же. И далеко не все в итоге становятся футболистами. Поэтому лучшие игроки получают больше.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

25-летний игрок стоит 1 миллион евро.

В сезоне РПЛ у Мелкадзе 14 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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