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  • Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно»

Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно»

26 февраля 2023, 13:47
9

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов.

– Недавно Александр Кокорин заявил, что заработал за карьеру больше всех других российских футболистов. В комментариях можно было наткнуться на фразы: «Врачи и пожарные получают меньше». На твой взгляд, футболисты справедливо зарабатывают такие деньги?

– Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но, если другой футболист получает в десять раз больше, меня это не волнует.

– Получается, это вопрос не к футболистам, что врачи получают меньше?

– Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным. Человеку нельзя прийти в 20 лет и с ходу стать футболистом. Ты с пяти лет тренируешься, отдаешь этому всю свою жизнь. До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же. И далеко не все в итоге становятся футболистами. Поэтому лучшие игроки получают больше.

  • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
  • 25-летний игрок стоит 1 миллион евро.
  • В сезоне РПЛ у Мелкадзе 14 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Мелкадзе Георгий
Комментарии (9)
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Fialet
1677410574
"До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же" - Писец бедолага, а ничего, что рабочие на заводе вынуждены до 65 лет заниматься одним и тем же, да ещё за копейки?
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raritet
1677411890
А ничего Мелкадзе, что в то, время как ты катаешь мячик где нибудь в Дубаях, врачи врачи много лет своей жизни отдают образованию. И почему врач или шахтер должен получать меньше мальчика , пинающего мяч. Ответ на поверхности. Датирование футбольных клубов гос.предприятими и откаты- это то, что деляет наш футбол неконкурентном не только в Европе , но и в Азии. Поэтому вот эта фраза " лучшие игроки получают больше". Вот лично я не заметил этого.Футбольная
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шахта Заполярная
1677415723
Лучше бы промолчал, умнее бы выглядел.
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felimonov1982
1677454040
Лучше спорта нет ничего, только если ставки на спорт)) Но только не нужно вестись на всякие каналы и группы – всё это обман. Найдите в яндексе сервис прогнозов по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет сайту. Гарантии.
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