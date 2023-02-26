Федотов: «Не сомневаюсь, что ЦСКА исправит ситуацию с нереализованными пенальти»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после кубкового матча с «Краснодаром» (3:0) высказался о проблеме нереализованных пенальти. С 11 метров не забил Хорхе Карраскаль.

«Могли выиграть крупнее? Здесь нельзя не отметить фантастические действия Матвея Сафонова. Четыре-пять эпизодов этого матча он отыграл просто потрясающе.

Ещe один нереализованный 11-метровый удар? Думаю, в ближайшее время мы это исправим. Наверное, есть некий психологический аспект. На сборах, когда нет давления, игрокам не хватило концентрации, плюс в то время они работали под нагрузками. Главное, чтобы мы зарабатывали эти пенальти своей активной атакующей игрой.

Поменять бьющего? Посмотрим, проанализируем. В любом случае, не сомневаюсь, что исправим ситуацию», – сказал Федотов.

Ответный матч «Краснодар» – ЦСКА состоится 28 февраля.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!