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  • Петржела: «Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь могут попасть под мобилизацию?»

Петржела: «Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь могут попасть под мобилизацию?»

25 февраля 2023, 11:59
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» – заявил Петржела.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо Петржела Властимил
Комментарии (10)
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TESters
1677316274
зачем эту хрень пишут ???? никто их не призовет
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Нуф-Нуф
1677317004
Все никак не успокоится, как из Зенита выперли.
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sined1951
1677317825
Инагент явный, всякую муру пишет, а бомбардир охотно публикует.
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Skull_Boy
1677318861
Чтобы попасть под мобилизацию для начала нужно, как минимум, отслужить годик в армии или подписать контракт, и не удивляюсь, что именно "умные" люди всегда работают или работали в структуре полиэтиленового пакета
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Ollegator
1677318963
А можно этого п о л у д у р к а не публиковать тут?
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Axe111
1677319321
Очередная НОВОСТЬ ФУТБОЛА
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Давид59
1677319480
Под мобилизацию попасть у них шанс есть только в одном случае. Если будет полная мобилизация. И то в этом случае они достанут свои бразильские паспорта и смоются.
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byniki
1677322387
серьёзно?чет не 1 футболист под нее не попал а мы ****им
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