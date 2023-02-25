Петржела: «Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь могут попасть под мобилизацию?»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» – заявил Петржела.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?