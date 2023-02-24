Бабаев сообщил, что жалеет об уходе Гайча из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что сейчас сожалеет об уходе форварда Адольфо Гайча в аренду в «Верону».

— Очевидно, Владимир Федотов вообще не рассчитывал на Гайча. Но его теперь нет даже в запасе, а никого на замену ему так и не подписали.

— По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба.

Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты [на замену] сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча. Но это мое мнение. А мы должны принимать решение вместе и приходить к консенсусу, действовать эффективно. Пристально следим за Гайчем в Италии. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе «Вероны».

23-летний Гайч стоит 1,8 миллиона евро.

Его аренда рассчитана до лета.

ЦСКА купил Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро.

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