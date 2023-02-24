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Бабаев сообщил, что жалеет об уходе Гайча из ЦСКА

24 февраля 2023, 22:44
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что сейчас сожалеет об уходе форварда Адольфо Гайча в аренду в «Верону».

— Очевидно, Владимир Федотов вообще не рассчитывал на Гайча. Но его теперь нет даже в запасе, а никого на замену ему так и не подписали.

— По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба.

Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты [на замену] сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча. Но это мое мнение. А мы должны принимать решение вместе и приходить к консенсусу, действовать эффективно. Пристально следим за Гайчем в Италии. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе «Вероны».

  • 23-летний Гайч стоит 1,8 миллиона евро.
  • Его аренда рассчитана до лета.
  • ЦСКА купил Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Верона Гайч Адольфо Бабаев Роман
Комментарии (4)
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Dr.Metal
1677270692
Да какой то бестолковый этот Гайч. Таких и в России полно прямолинейных столбов. Дзюба, Бухаров раньше такой же прямолинейный был.
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3meeeD
1677274874
Рома там водки перепил??Самый провальный трансфер коней,это Гайч.это не футболист.это овощем даже не назовёшь
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Красногвардейчик
1677299117
Вас с Мовсесяном пора гнать давно из ЦСКА....вредители.....жалеет видите ли он!!!!!
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zigbert
1677336119
Шансов проявить себя в ЦСКА у него было предостаточно, однако своей игрой он не убедил.
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