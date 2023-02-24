Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы.

Соперник венгерской команды – «Байер».

Первый матч состоится 9 марта, ответный – 16 марта.

«В четверг была возможность посмотреть «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», но я выбрал игру «Монако» – «Байер». Как чувствовал!

К тому же там и Головин играл, плюс мы тоже против «Монако» играли. Оба матча у них получились от ножа – два счeта по 3:2.

А что касается жеребьeвки, то на такой стадии невозможно получить соперника по заказу. Любой, кто дошeл до 1/8 финала, имеет статус и качество. Хотя, конечно, «МЮ» стоит выше «Байера». Будем собирать информацию.

«Байер» – молодая и интересная команда, хоть и в чемпионате сейчас они не на ведущих ролях. Но с «Монако» легко проходили середину, создавали моменты.

У них есть классные игроки – индивидуально сильные и быстрые. Нам надо правильно их проанализировать.

У нас трое травмированных точно не сыграют. Из-за правил заявки на плей-офф мы еe подали аж месяц назад, а матч с немцами только 9 марта.

А за это время у нас один «кресты» порвал, второй с пахом проблемы имеет, а третьему голеностоп вывернули.

Это те проблемы, которые надо решить. От травм никто не застрахован», – заявил Черчесов.

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