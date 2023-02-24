Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.
«Унион» (Германия) – «Юнион СЖ» (Бельгия)
«Севилья» (Испания) – «Фенербахче» (Турция)
«Ювентус» (Италия) – «Фрайбург» (Германия)
«Байер» (Германия) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Спортинг» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бетис» (Испания)
«Рома» (Италия) – «Реал Сосьедад» (Испания)
«Шахтер» (Украина) – «Фейеноорд» (Нидерланды)
- Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
- «Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.
- Действующий победитель ЛЕ – «Айнтрахт».
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Источник: «Бомбардир»