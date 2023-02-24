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  • Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака»

Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака»

24 февраля 2023, 11:52
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова игроков «Локомотива» после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

— Бытует мнение, что если «Зенит» сохранит бразильцев, то будет доминировать еще два-три года.

— Ну вот если все команды заранее отдадут победу «Зениту», то Питер, конечно, продолжит доминировать. Все же идет от головы, от психологии.

Я вчера услышал реплики игроков «Локомотива», которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в «Локомотиве»!

Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ... Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1677230220
Газзаев прав. Надо меньше говорить и больше доказывать на поле. А не Дзюбить не забив ни одного гола во всех СМИ.
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Таврида
1677231616
С таким составом как сейчас у Локо не стремиться наверх - это просто грех.
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alefreddy
1677233827
денег вложено немало
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zigbert
1677240379
Здесь Газзаев прав, всегда надо стремиться к более высокой цели.
Ответить
Ниф-Ниф
1677264396
Видать скоро ж/д тарифы повысят.
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Красногвардейчик
1677301206
С уходом Газзаева, в нашем клубе так и не появился хороший тренер к сожалению
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