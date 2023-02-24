Газзаев раскритиковал игроков «Локомотива» за слова после поражения от «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова игроков «Локомотива» после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

— Бытует мнение, что если «Зенит» сохранит бразильцев, то будет доминировать еще два-три года.

— Ну вот если все команды заранее отдадут победу «Зениту», то Питер, конечно, продолжит доминировать. Все же идет от головы, от психологии.

Я вчера услышал реплики игроков «Локомотива», которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в «Локомотиве»!

Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ... Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?