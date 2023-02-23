«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Рабинер – о Дзюбе

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче против «Спартака» в Кубке России.

«Дзюба оказался намного лучше, активнее и агрессивнее, чем можно было предполагать при всех вводных. Если почти весь первый тайм игра проходила помимо него, то отличная скидка на Баринова прямо перед перерывом обозначила перемены, а весь второй тайм их подтвердил.

Артем освоился и начал выгрызать весь верх, но не только – вспомнить хотя бы момент на 66-й минуте с его пасом пяткой с лета на Камано, когда Денисов из вратарской чудом выбил мяч перед самым ударом.

Глядя на то, с каким огнем заиграл Дзюба во втором тайме, я вдруг вспомнил одно из любимых высказываний Олега Романцева, когда его «Спартак» красиво выигрывал после неудачных матчей: «Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Учитывая то, как позиционирует себя Артем, по-моему, очень уместный образ.

Штанга с отскоком мяча в руки Александра Максименко стала просто могучим фартом для «Спартака» – как и промах Дзюбы по пустым воротам шесть минут спустя. Кстати, при всех заслуженных похвалах в адрес Пруцева нельзя не отметить, что в последнем эпизоде мяч в центре поля был отобран именно у него.

Возвращаясь же к Дзюбе, в момент промаха по пустым забивать он был обязан и наверняка сделал бы это, находясь в лучших игровых кондициях. Но это был его первый официальный матч со времен игры в Турции – а когда это было?

Тем не менее очевидно: если Артем сохранит такой же пыл и нарастит на него лучшую игровую готовность – у «Локомотива» прямо сейчас появился (надолго или нет – уже другой вопрос) серьезный козырь», – сказал Рабинер.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

Вчера он дебютировал за новую команду в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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