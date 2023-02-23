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  • «Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Рабинер – о Дзюбе

«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Рабинер – о Дзюбе

23 февраля 2023, 17:28
5

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче против «Спартака» в Кубке России.

«Дзюба оказался намного лучше, активнее и агрессивнее, чем можно было предполагать при всех вводных. Если почти весь первый тайм игра проходила помимо него, то отличная скидка на Баринова прямо перед перерывом обозначила перемены, а весь второй тайм их подтвердил.

Артем освоился и начал выгрызать весь верх, но не только – вспомнить хотя бы момент на 66-й минуте с его пасом пяткой с лета на Камано, когда Денисов из вратарской чудом выбил мяч перед самым ударом.

Глядя на то, с каким огнем заиграл Дзюба во втором тайме, я вдруг вспомнил одно из любимых высказываний Олега Романцева, когда его «Спартак» красиво выигрывал после неудачных матчей: «Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Учитывая то, как позиционирует себя Артем, по-моему, очень уместный образ.

Штанга с отскоком мяча в руки Александра Максименко стала просто могучим фартом для «Спартака» – как и промах Дзюбы по пустым воротам шесть минут спустя. Кстати, при всех заслуженных похвалах в адрес Пруцева нельзя не отметить, что в последнем эпизоде мяч в центре поля был отобран именно у него.

Возвращаясь же к Дзюбе, в момент промаха по пустым забивать он был обязан и наверняка сделал бы это, находясь в лучших игровых кондициях. Но это был его первый официальный матч со времен игры в Турции – а когда это было?

Тем не менее очевидно: если Артем сохранит такой же пыл и нарастит на него лучшую игровую готовность – у «Локомотива» прямо сейчас появился (надолго или нет – уже другой вопрос) серьезный козырь», – сказал Рабинер.

  • 34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.
  • Вчера он дебютировал за новую команду в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).
  • Форварда признали лучшим игроком встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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serhio80
1677164376
Котёнок он а не лев)
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eugen-han
1677164401
Трудно сказать, как дальше будет действовать Дзюба, когда все наберут форму. И не будет ли так, что это матч станет прощальным, то есть чего-то большего от него мы больше не увидим,но это вряд ли, потому что появились в команде новички, которые будут делать ту черновую работу за форварда, которому достаточно будет поставить ногу или голову в нужное время и в нужном месте на поле.
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nik55
1677166371
какой лев-----это кот помойный
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САНЁК17
1677170096
Лично я не называю львом, это без меня, львы играет и получает золотые мячи и выигрывает евро титулы,а этот балбес
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ВетеR
1677172816
лев давно сдох и завонял
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