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  • Малком набрал 200 штрафов за нарушения ПДД в 2022 году («Мутко против»)

Малком набрал 200 штрафов за нарушения ПДД в 2022 году («Мутко против»)

23 февраля 2023, 15:25
6

Полузащитник «Зенита» Малком регулярно нарушает правила дорожного движения.

«За прошлый год игрок набрал на дорогах Питера почти 200 штрафов. Почти треть из них пришлись на ноябрь и декабрь. Практически все – нарушения скоростного режима.

Малком купил свой «Ламборджини Урус» еще в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. Первый год своего вождения он был очень спокойным автомобилистом, но потом решил, что пора и погонять.

При этом, по моим данным, оплату штрафов Малком не откладывает и за прошлый год закинул в казну РФ за нарушения 190 000 рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2026/27.
  • Ожидается, что бразилец получит российский паспорт в течение весны.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (6)
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Кирилл Михайлов
1677155662
Какой русский не любит быстрой езды?
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Красногорск_Фан
1677156376
ефремов 2. тоже будет тапочки шить. для скоростной езды есть треки. а остальное опасно для жизни людей
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jek718875
1677158636
Я против, на его пути может оказаться каждый из нас
Ответить
jek718875
1677166290
Под его колёсами может оказаться каждый из нас, он то откупится, а нас уже не вернёшь
Ответить
Taps
1677227776
Отобрать тачку ... и точка.
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