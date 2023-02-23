Малком набрал 200 штрафов за нарушения ПДД в 2022 году («Мутко против»)

Полузащитник «Зенита» Малком регулярно нарушает правила дорожного движения.

«За прошлый год игрок набрал на дорогах Питера почти 200 штрафов. Почти треть из них пришлись на ноябрь и декабрь. Практически все – нарушения скоростного режима.

Малком купил свой «Ламборджини Урус» еще в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. Первый год своего вождения он был очень спокойным автомобилистом, но потом решил, что пора и погонять.

При этом, по моим данным, оплату штрафов Малком не откладывает и за прошлый год закинул в казну РФ за нарушения 190 000 рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

Его контракт с клубом действует до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразилец получит российский паспорт в течение весны.

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