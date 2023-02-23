В «Бешикташе» назвали сумму, которую клуб предлагал «Локомотиву» за Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи прокомментировал слова агента Павла Батанина о том, что турецкий клуб предлагал 5 миллионов евро за его клиента Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» предлагал «Локомотиву» за трансфер Баринова только 1,5 миллиона евро. Больше предложений от нас не было», — сказал Казанчи.

26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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