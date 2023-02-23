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  • Гендиректор «Локомотива» рассказал, каким было единственное предложение «Бешикташа» по Баринову

Гендиректор «Локомотива» рассказал, каким было единственное предложение «Бешикташа» по Баринову

23 февраля 2023, 14:30
2

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко опроверг информацию о том, что клуб получил от «Бешикташа» предложение по Дмитрию Баринову в размере 5 миллионов евро.

«Прежде всего, информация о якобы сделанных «Бешикташем» предложениях, озвученная в СМИ, в том числе в интервью с представителем футболиста, не соответствует действительности.

Единственное предложение, которое «Локомотив» получил от турецкого клуба, было на 1,5 миллиона евро и небольшой процент от последующей продажи. Конечно, это предложение нас не устроило, о чем мы уведомили турецкий клуб. На этом переговоры закончились.

«Локомотив» не получал других предложений – ни на 4 миллиона евро, ни на 5», – сказал Леонченко.

  • 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
  • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
  • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бешикташ Баринов Дмитрий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1677152207
Скучноватое предложение.
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Таврида
1677152508
Халявщики, и Локо промокодов не дал...
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