Гендиректор «Локомотива» рассказал, каким было единственное предложение «Бешикташа» по Баринову

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко опроверг информацию о том, что клуб получил от «Бешикташа» предложение по Дмитрию Баринову в размере 5 миллионов евро.

«Прежде всего, информация о якобы сделанных «Бешикташем» предложениях, озвученная в СМИ, в том числе в интервью с представителем футболиста, не соответствует действительности.

Единственное предложение, которое «Локомотив» получил от турецкого клуба, было на 1,5 миллиона евро и небольшой процент от последующей продажи. Конечно, это предложение нас не устроило, о чем мы уведомили турецкий клуб. На этом переговоры закончились.

«Локомотив» не получал других предложений – ни на 4 миллиона евро, ни на 5», – сказал Леонченко.

26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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