Агент Баринова назвал причину срыва трансфера игрока в «Бешикташ»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, почему его клиент не перешел в «Бешикташ» этой зимой.

«Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Всe, что ни делается, – к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелeгкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто – игра со «Спартаком» это показала.

Турция – очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, – там было чуть меньше 4 миллионов евро.

Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 миллионов евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило.

Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока.

Предложили 5 миллионов – не устроило. Может, предложили бы 7 миллионов евро – устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны.

Мы развиваемся от игры к игре. Все спортсмены амбициозные – и Бара хочет развиваться. Конечно, если был бы вариант с чемпионатом уровнем выше, то мы бы сейчас рассмотрели предложение.

Дима – профессионал, он спокойно принял тот факт, что не получилось уехать. У него такая черта характера: если не получилось – окей. Рабочий момент, работаем дальше», – заявил агент.

26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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