Дзюба: «Спартак» уже не такой раздражитель как раньше»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил, насколько принципиальным для него был матч со «Спартаком» в Кубке России.
- «Локо» дома проиграл со счетом 0:1.
- Ответная встреча состоится 27 февраля.
- Дзюба провел на поле все 90 минут.
- Его признали лучшим игроком матча.
– Ваши партнеры сказали, что вы пообещали забить в ответной игре. Это правда?
– Если сказали, значит так и будет. Я задолжал, поэтому в любом случае буду играть на команду.
Все-таки я командный игрок и, конечно же, очень хотел забить гол, но навязчивой идеи, чтобы забил именно я, у меня нет.
Главное для меня – играть на команду.
– «Спартак» – это такой же раздражитель как раньше?
– Уже не такой как раньше, но для меня это все равно остается принципиальным матчем, потому что я все-таки воспитанник «Спартака».
Мне нравится играть против них, в особенности против тех ребят, которых я хорошо оттуда знаю.
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