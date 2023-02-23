«Локомотив» раскрыл сумму агентской комиссии за трансферы Пиняева и Глушенкова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, сколько клуб заплатил агентам за переход из «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Локомотив» заплатил за переход Пиняева и Глушенкова 120 миллионов агентских. По 60 за каждого», – сказал Нагорных.

Оба игрока дебютировали за «Локо» в кубковом матче против «Спартака» (0:1).

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