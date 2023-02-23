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    «Локомотив» раскрыл сумму агентской комиссии за трансферы Пиняева и Глушенкова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, сколько клуб заплатил агентам за переход из «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

    «Локомотив» заплатил за переход Пиняева и Глушенкова 120 миллионов агентских. По 60 за каждого», – сказал Нагорных.

    • Оба игрока дебютировали за «Локо» в кубковом матче против «Спартака» (0:1).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    23.02.2023 00:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +857

      АКМ-74У 23 февраля, 13:43

      Какой добрый клуб Локомотив, а что, не сам же зарабатывает деньги, вся страна на него пашет.

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