Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Локо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после кубкового матча против «Локомотива» (1:0).

«В первом тайме мы доминировали: владели мячом, отдавали хорошие вертикальные передачи. Но мы получаем снова тот же урок, что и три месяца назад на этом же поле. 45 минут — это недостаточно, чтобы победить. Мы во втором тайме слишком опустились, давали сопернику играть, начинали терять контроль над игрой, а крайние защитники «Локомотива» играли очень высоко. Когда Михаил Игнатов и Антон Зиньковский устали, то мы поняли, что уже не успеваем за ними, поэтому все замены были связаны с этим фактором.

Мне показалось, что это была абсолютная копия матча с «Локомотивом» до этого в РПЛ, и нам нужно извлечь из этого урок и тщательно подготовиться к следующей встрече», – сказал испанец.

Ответный матч состоится 27 февраля в Тушино.

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