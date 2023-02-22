Зарема – о дебюте Дзюбы за «Локо»: «Видео из раздевалки уже есть?»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе после кубкового матча команд.
«Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца «Локомотиву». Видео из раздевалки уже есть?» – сказала Салихова.
- Дзюба – спартаковский воспитанник.
- Он признан лучшим игроком матча против «Спартака», несмотря на поражение «Локомотива» (0:1).
- Ответный матч – 27 февраля на «Открытие Арене».
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Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»