Зарема – о дебюте Дзюбы за «Локо»: «Видео из раздевалки уже есть?»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе после кубкового матча команд.

«Дзюбе не идет зеленый цвет, но его рано отправили на пенсию. Он добавит перца «Локомотиву». Видео из раздевалки уже есть?» – сказала Салихова.

Дзюба – спартаковский воспитанник.

Он признан лучшим игроком матча против «Спартака», несмотря на поражение «Локомотива» (0:1).

Ответный матч – 27 февраля на «Открытие Арене».

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