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    Почему судья отменил гол Камано в ворота «Спартака». Сейчас все объясним

    У «Локомотива» было три важнейших момента в кубковом матче со «Спартаком».

    Первый – удар Дзюбы в штангу, тогда мяч отскочил к Александру Максименко.

    Второй – удар Дзюбы выше ворот.

    Третий – гол Камано, который арбитр Владислав Безбородов в итоге отменил. Почему? Все из-за Франсуа Камано. В момент передачи он находился в офсайде и мешал Кейта Бальде выбежать на мяч и опередить Магкеева:

    Вот экспертиза Лапочкина:

    Не все поняли, почему Безбородов отменил гол Камано. Например, Артем Карпукас. Мостовой, например, вообще уверен, что это ошибка арбитра:

    «Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество. Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом». Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Кристофер Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?»

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    Фото: официальный сайт «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    22.02.2023 22:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5871

      AtticusFinch 23 февраля, 13:04

      по мне -так чистый гол

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      Рейтинг: +2303

      моэм 23 февраля, 09:39

      Вообще то гол забил Магкеев ....перепутавшего всё автора может извинить лишь признание , что принимая поздравления с 23 февраля в конце дня он так " залил глаза " , что бледнолицый Магкеев стал похож на Камано .

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      Рейтинг: +33447

      oyabun 22 февраля, 23:13

      Два независимых арбитра по ходу игры оценили что мяч был забит с нарушением правил, но Мостовому, конечно, виднее..

      6
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      Рейтинг: +2389

      serglider > oyabun 22 февраля, 23:53

      "Независимых", тем более арбитров, в России нет! Особенно смешно на это смотреть, когда одну и ту же ситуацию, в зависимости от команды, трактуют диаметрально противоположно))) На матчах, так вообще "судебная" этика! Всеми способами оправдывать неправомерные решения, а через день-два какой-нибудь экс арбитр в отставке, разносит это решение в пух и прах!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 23:02

      Бред! Спартаковский защитник не правильно сорентировался, на траекторию полета мяча и сам зачем-то "спрятался" за футболиста Локо стоящего в оффсайде. На видео хорошо видно, что в момент подачи он зачем-то пятится назад открывая свободную зону в штрафной, в которую вбегает игрок Локо забивший мяч!

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > serglider 23 февраля, 04:36

      Очки одень,спартаковец на мяч пытается идти,а офсайдник как раз ему мешает это сделать.

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      Рейтинг: +415

      FCSpartakM > serglider 23 февраля, 09:47

      Ну если ты против решения, то хотя бы его аргументировать. Что значит спрятался? Да он хоть лежа мог быть в этот момент. Факт в том , что есть подача в зону и есть игрок, который мешает защитнику в эту зону вбежать. Можно было засчитать? Да, но можно было и докопаться по футбольным тонкостям.

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