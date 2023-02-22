Почему судья отменил гол Камано в ворота «Спартака». Сейчас все объясним

У «Локомотива» было три важнейших момента в кубковом матче со «Спартаком».

Первый – удар Дзюбы в штангу, тогда мяч отскочил к Александру Максименко.

Второй – удар Дзюбы выше ворот.

Третий – гол Камано, который арбитр Владислав Безбородов в итоге отменил. Почему? Все из-за Франсуа Камано. В момент передачи он находился в офсайде и мешал Кейта Бальде выбежать на мяч и опередить Магкеева:

Вот экспертиза Лапочкина:

Не все поняли, почему Безбородов отменил гол Камано. Например, Артем Карпукас. Мостовой, например, вообще уверен, что это ошибка арбитра:

«Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество. Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом». Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Кристофер Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?»

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Фото: официальный сайт «Матч ТВ»