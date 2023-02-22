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  • Почему судья отменил гол Камано в ворота «Спартака». Сейчас все объясним

Почему судья отменил гол Камано в ворота «Спартака». Сейчас все объясним

22 февраля 2023, 22:45
7

У «Локомотива» было три важнейших момента в кубковом матче со «Спартаком».

Первый – удар Дзюбы в штангу, тогда мяч отскочил к Александру Максименко.

Второй – удар Дзюбы выше ворот.

Третий – гол Камано, который арбитр Владислав Безбородов в итоге отменил. Почему? Все из-за Франсуа Камано. В момент передачи он находился в офсайде и мешал Кейта Бальде выбежать на мяч и опередить Магкеева:

Вот экспертиза Лапочкина:

Не все поняли, почему Безбородов отменил гол Камано. Например, Артем Карпукас. Мостовой, например, вообще уверен, что это ошибка арбитра:

«Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество. Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом». Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Кристофер Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?»

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Фото: официальный сайт «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Спартак Локомотив Камано Франсуа
Комментарии (7)
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serglider
1677096123
Бред! Спартаковский защитник не правильно сорентировался, на траекторию полета мяча и сам зачем-то "спрятался" за футболиста Локо стоящего в оффсайде. На видео хорошо видно, что в момент подачи он зачем-то пятится назад открывая свободную зону в штрафной, в которую вбегает игрок Локо забивший мяч!
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oyabun
1677096791
Два независимых арбитра по ходу игры оценили что мяч был забит с нарушением правил, но Мостовому, конечно, виднее..
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моэм
1677134358
Вообще то гол забил Магкеев ....перепутавшего всё автора может извинить лишь признание , что принимая поздравления с 23 февраля в конце дня он так " залил глаза " , что бледнолицый Магкеев стал похож на Камано .
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ArReal
1677146644
по мне -так чистый гол
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