Газзаев отреагировал на призыв Путина к бизнесу о помощи российскому спорту

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который призвал бизнес помочь российскому спорту.

«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всeм мире профессиональный спорт существует за счeт бизнеса. Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю.

Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской», – сказал Газзаев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?