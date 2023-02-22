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    Газзаев отреагировал на призыв Путина к бизнесу о помощи российскому спорту

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который призвал бизнес помочь российскому спорту.

    «Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всeм мире профессиональный спорт существует за счeт бизнеса. Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю.

    Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской», – сказал Газзаев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «Абзац»

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    22.02.2023 14:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5871

      AtticusFinch 24 февраля, 18:57

      «Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за ....." дальше можно не читать....Он всегда ЗА!чтобы не происходило и не предложили ..Он ЗА!

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      Рейтинг: +569

      semm 22 февраля, 15:46

      Да да, конечно, мало им денег - давайте до конца подсадим наш спорт ещё и на частные деньги - у спортсменов и так уже нет времени на тренировки, всё свои деньги считают!

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      Рейтинг: +10

      ouiyghjm 22 февраля, 15:15

      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!

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