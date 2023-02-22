Сафонов рассказал, о чем полтора часа спорил с Галицким

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.

«Галицкий – очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент – с ним очень тяжело спорить. Потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы, переспорить его очень тяжело.

Вспомнил историю, как недавно, месяца три-четыре назад примерно, я зашел в столовую пообедать, в итоге я с ним там разговаривал полтора часа. Мы о чeм только не спорили. Начиная с пенальти… Потому что Сергей Николаевич, когда я был в академии, сказал, что все вратари должны стоять во время пенальти на реакцию, а это невозможно.

Мы об этом спорили, потом о футбольном чeм-то еще спорили, потом о чeм-то третьем, уже не связанном с футболом. Вот так в беседе с ним я провeл полтора часа в столовой», – приводит слова Сафонова «Коммент.Шоу».

Сегодня «Краснодару» исполнилось 15 лет.

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