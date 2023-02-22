Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сафонов рассказал, о чем полтора часа спорил с Галицким

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов охарактеризовал владельца клуба Сергея Галицкого.

    «Галицкий – очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент – с ним очень тяжело спорить. Потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы, переспорить его очень тяжело.

    Вспомнил историю, как недавно, месяца три-четыре назад примерно, я зашел в столовую пообедать, в итоге я с ним там разговаривал полтора часа. Мы о чeм только не спорили. Начиная с пенальти… Потому что Сергей Николаевич, когда я был в академии, сказал, что все вратари должны стоять во время пенальти на реакцию, а это невозможно.

    Мы об этом спорили, потом о футбольном чeм-то еще спорили, потом о чeм-то третьем, уже не связанном с футболом. Вот так в беседе с ним я провeл полтора часа в столовой», – приводит слова Сафонова «Коммент.Шоу».

    • Сегодня «Краснодару» исполнилось 15 лет.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Воспитанник «Краснодара» рассказал, каким был Галицкий в 2013 году 1
    «Краснодар» продлит контракт с Ионовым: Галицкий ценит футболиста 1
    Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей в «Краснодаре»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля, 17:06

      Потому что Сергей Николаевич умный ...Здоровья ему...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 