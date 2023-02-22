Сафонов: «Уважаю Акинфеева, но он – не предел»

Да вообще не предел.. распиаренный средний вратарь
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вновь сообщил, что хочет превзойти капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Очень уважаю Игоря, но считаю, что это не предел. Уверен, что он и сам бы что-то поменял. Хочу посмотреть, как будет, если я сделаю по-другому», – сказал Сафонов, имея в виду, вероятно, трансфер в Европу.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».
- Акинфеев – всю карьеру в ЦСКА.
- Голкипер брал с командой РПЛ, Кубок России, Кубок УЕФА.
Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!