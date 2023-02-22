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    Сафонов: «Уважаю Акинфеева, но он – не предел»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вновь сообщил, что хочет превзойти капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «Очень уважаю Игоря, но считаю, что это не предел. Уверен, что он и сам бы что-то поменял. Хочу посмотреть, как будет, если я сделаю по-другому», – сказал Сафонов, имея в виду, вероятно, трансфер в Европу.

    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».
    • Акинфеев – всю карьеру в ЦСКА.
    • Голкипер брал с командой РПЛ, Кубок России, Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    22.02.2023 08:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 февраля, 11:42

      Да вообще не предел.. распиаренный средний вратарь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > mihail200606 22 февраля, 13:38

      В России лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      Таврида 22 февраля, 11:19

      Полное интервью у Коммент.Биги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 22 февраля, 10:47

      Куда тебе что то делать?!!!) В твои годы Игорь уже много чего добился, Сафонов, ты вратарь среднего уровня, и до Игоря тебе как до Китая пешком

      1
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      Рейтинг: +915

      SLADE2019 22 февраля, 10:45

      Установка верная, вперед к победам, Сафонов.

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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 10:41

      Так никто не предел . Самосовершенствуйся и стань звездой . Всё в твоих руках .

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