Сафонов: «Уважаю Акинфеева, но он – не предел»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вновь сообщил, что хочет превзойти капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Очень уважаю Игоря, но считаю, что это не предел. Уверен, что он и сам бы что-то поменял. Хочу посмотреть, как будет, если я сделаю по-другому», – сказал Сафонов, имея в виду, вероятно, трансфер в Европу.

Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

Акинфеев – всю карьеру в ЦСКА.

Голкипер брал с командой РПЛ, Кубок России, Кубок УЕФА.

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