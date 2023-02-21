Хвича сравнил Серию А и РПЛ

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопросы об адаптации в Италии, особенностях Серии А и своих целях.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам.

Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро.

Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные.

Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости – в скорости самой игры.

Почти после каждой тренировки я выходил погонять мяч с ребятами. Мы играли в футбол по три-четыре часа. Тогда было сложно представить, что я стану профессиональным футболистом – игрокам из такой маленькой страны как наша непросто прокладывать себе дорогу.

Но я всегда стремился к этому и не переставал мечтать. Теперь я играю в одном из лучших чемпионатов в мире и очень этому рад», – сказал 22-летний футболист.

«Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

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