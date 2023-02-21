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Хвича сравнил Серию А и РПЛ

21 февраля 2023, 17:21
6

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопросы об адаптации в Италии, особенностях Серии А и своих целях.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам.

Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро.

Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные.

Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости – в скорости самой игры.

Почти после каждой тренировки я выходил погонять мяч с ребятами. Мы играли в футбол по три-четыре часа. Тогда было сложно представить, что я стану профессиональным футболистом – игрокам из такой маленькой страны как наша непросто прокладывать себе дорогу.

Но я всегда стремился к этому и не переставал мечтать. Теперь я играю в одном из лучших чемпионатов в мире и очень этому рад», – сказал 22-летний футболист.

  • «Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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Источник: сайт УЕФА
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Локомотив Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (6)
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DeStar
1676989620
что-то сравнения с рпл мало заметил)
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ArReal
1676994329
Очередной заголовок , по-сути не соответствующий содержанию...сколько можно уже?
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zigbert
1677006751
Мечта осуществилась. Остается только не снижать к себе требования. Отличие не только в скорости но и в скорости мышления на поле.
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Bozigit
1677050973
За чем сравнивать не сравнимое
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Назарян
1678172333
хорошо наполи заработает купил за 10 а продадут как минимум 100 лямов
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