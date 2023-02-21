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    Хвича сравнил Серию А и РПЛ

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопросы об адаптации в Италии, особенностях Серии А и своих целях.

    «Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду – за команду Серии А. Все казалось как во сне.

    Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам.

    Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро.

    Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные.

    Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости – в скорости самой игры.

    Почти после каждой тренировки я выходил погонять мяч с ребятами. Мы играли в футбол по три-четыре часа. Тогда было сложно представить, что я стану профессиональным футболистом – игрокам из такой маленькой страны как наша непросто прокладывать себе дорогу.

    Но я всегда стремился к этому и не переставал мечтать. Теперь я играю в одном из лучших чемпионатов в мире и очень этому рад», – сказал 22-летний футболист.

    • «Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5806

      AtticusFinch 49 минут назад

      Очередной заголовок , по-сути не соответствующий содержанию...сколько можно уже?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12303

      DeStar 2 часа назад

      что-то сравнения с рпл мало заметил)

      2
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      ...
      Рейтинг: +824

      dragoon000320 > DeStar 58 минут назад

      ну надо же немного "желтухи" приплести чтобы народ закликбейтить)

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