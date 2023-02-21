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    Хвича рассказал о своем отношении к прозвищу «Кварадона»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил, как на него влияют сравнения с Диего Марадоной.

    Болельщики называют грузина «Кварадоной», обыгрывая фамилию легендарного аргентинца.

    «Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

    Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще.

    Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно», – сказал 22-летний футболист.

    • «Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: сайт УЕФА

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