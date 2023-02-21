Хвича рассказал о своем отношении к прозвищу «Кварадона»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил, как на него влияют сравнения с Диего Марадоной.

Болельщики называют грузина «Кварадоной», обыгрывая фамилию легендарного аргентинца.

«Поначалу это казалось невероятным, ведь мое имя ассоциировалось с легендой футбола. Я совсем не ожидал этого, но это придало мне большой импульс.

Я не знал, как на это реагировать. Говорить спасибо или поступать как-то еще.

Постепенно я привыкаю к этому и должен сказать, что я очень рад сравнению с таким игроком. Это невероятно», – сказал 22-летний футболист.

«Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

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