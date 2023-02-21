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    Кузнецов назвал явного фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»: «Двух мнений быть не может»

    Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матчей «Локомотива» и «Спартака» в Кубке России.

    «Тут двух мнений быть не может, «Спартак» – явный фаворит в кубковом дерби с «Локо»! Они заняли первое место в довольно серьeзной группе. Красно-белые в первой части сезона очень солидно играли. В турнирной таблице РПЛ совсем далеко оторвались от «Локомотива» и занимают второе место.

    Железнодорожники обновились, у них новый тренер и множество новичков. Посмотрим, как Галактионову удалось поработать с ними на зимних сборах. Уверен, что матч получится очень увлекательным. «Спартак» – однозначный фаворит в этой паре, но в Кубке России бывает всякое», — сказал Кузнецов.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2075

      alefreddy 52 минуты назад

      верно но главное главное настрой на игру

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