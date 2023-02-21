Кузнецов назвал явного фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»: «Двух мнений быть не может»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матчей «Локомотива» и «Спартака» в Кубке России.

«Тут двух мнений быть не может, «Спартак» – явный фаворит в кубковом дерби с «Локо»! Они заняли первое место в довольно серьeзной группе. Красно-белые в первой части сезона очень солидно играли. В турнирной таблице РПЛ совсем далеко оторвались от «Локомотива» и занимают второе место.

Железнодорожники обновились, у них новый тренер и множество новичков. Посмотрим, как Галактионову удалось поработать с ними на зимних сборах. Уверен, что матч получится очень увлекательным. «Спартак» – однозначный фаворит в этой паре, но в Кубке России бывает всякое», — сказал Кузнецов.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!