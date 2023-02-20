Президент «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» требовал за Хвичу три года назад

Президент и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что Хвича Кварацхелия мог раньше оказаться в его команде, но тогда не удалось договориться с «Рубином».

«Хвича был в нашем списке еще три года назад. Мы хотели подписать его, поскольку уже тогда он был топ-футболистом. Но его клуб потребовал 30 миллионов евро, это слишком много», – сказал Де Лаурентис.

В итоге «Наполи» забрал грузинского вингера летом 2022 года за 10 миллионов евро.

В этом сезоне Хвича провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

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