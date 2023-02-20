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    Президент «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» требовал за Хвичу три года назад

    Президент и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что Хвича Кварацхелия мог раньше оказаться в его команде, но тогда не удалось договориться с «Рубином».

    «Хвича был в нашем списке еще три года назад. Мы хотели подписать его, поскольку уже тогда он был топ-футболистом. Но его клуб потребовал 30 миллионов евро, это слишком много», – сказал Де Лаурентис.

    • В итоге «Наполи» забрал грузинского вингера летом 2022 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Хвича провел 24 матча, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    20.02.2023 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1714

      GermanVo 16 минут назад

      А вы, как крысы подсуетились и по дешёвке взяли.

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