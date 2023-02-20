Песьяков в третий раз стал отцом

У вратаря «Ростова» и сборной России Сергея Песьякова родился сын.
Клубная пресс-служба поздравила 34-летнего футболиста с пополнением в семье.
«Сережа, поздравляем!
Вратарь нашей команды Сергей Песьяков и его жена Ксения в третий раз стали родителями – у них родился сын Ярослав!
Желаем крепкого здоровья малышу и его маме, чтобы рос самым счастливым и радовал родителей», – говорится в публикации «Ростова».
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Источник: телеграм-канал «Ростова»