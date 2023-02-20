Песьяков в третий раз стал отцом

У вратаря «Ростова» и сборной России Сергея Песьякова родился сын.

Клубная пресс-служба поздравила 34-летнего футболиста с пополнением в семье.

«Сережа, поздравляем!

Вратарь нашей команды Сергей Песьяков и его жена Ксения в третий раз стали родителями – у них родился сын Ярослав!

Желаем крепкого здоровья малышу и его маме, чтобы рос самым счастливым и радовал родителей», – говорится в публикации «Ростова».

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