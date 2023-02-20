Новичок «Зенита» Ренан высказался о русской зиме

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями от пребывания в Санкт-Петербурге.

– Сколько часов вы добирались до Петербурга?

– У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй – 4.

В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути.

– Сегодня утром в городе было довольно морозно. Оценили русскую зиму?

– Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод!

Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой.

– Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники?

– Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым.

В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.

– О чем успели рассказать соотечественники?

– Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется.

Хочется уже скорее начать полноценную работу!

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!