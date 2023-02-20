Новичок «Зенита» Ренан высказался о русской зиме

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями от пребывания в Санкт-Петербурге.
– Сколько часов вы добирались до Петербурга?
– У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй – 4.
В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути.
– Сегодня утром в городе было довольно морозно. Оценили русскую зиму?
– Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод!
Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой.
– Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники?
– Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым.
В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.
– О чем успели рассказать соотечественники?
– Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется.
Хочется уже скорее начать полноценную работу!
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.
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