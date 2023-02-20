Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новичок «Зенита» Ренан высказался о русской зиме

    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился впечатлениями от пребывания в Санкт-Петербурге.

    – Сколько часов вы добирались до Петербурга?

    – У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй – 4.

    В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути.

    – Сегодня утром в городе было довольно морозно. Оценили русскую зиму?

    – Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод!

    Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой.

    – Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники?

    – Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым.

    В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.

    – О чем успели рассказать соотечественники?

    – Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется.

    Хочется уже скорее начать полноценную работу!

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Ренан рассказал о первых впечатлениях после перехода в «Зенит»
    Ренан посвятил игровой номер в «Зените» своему бывшему клубу
    «Зенит» представил защитника Ренана 6
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11