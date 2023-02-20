Ренан рассказал о первых впечатлениях после перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал переход в клуб из Петербурга.
— Роберт, добро пожаловать в «Зенит»! Ваши первые впечатления после приезда?
— Спасибо, я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.
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Источник: сайт «Зенита»