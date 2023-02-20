Степашин: «Захарян остается в «Динамо». Чуть подтянется и будет играть как Хвича»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что полузащитник Арсен Захарян останется в столичном клубе.

– А вокруг Арсена Захаряна опять слухи о его переходе…

– Арсен будет играть. Будут предложения – будем рассматривать.

– То есть его возможный переход в турецкий клуб, это фейк?

– Конечно.

– А в «Челси» он не смог перейти из-за политики?

– Да, там были заявки, они должны были перечислить средства – но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно. Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве.

Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден.

– И еще Арсен, наверное, послушал ваш совет, что рановато уезжать.

– Ну, не столько моего, с ним работают и руководство клуба, и отец с ним занимается внимательно. Да он и сам парень не глупый, все прекрасно понимает.

Чуть подтянется и будет играть как Хвича Кварацхелия, который сейчас блестяще выступает в «Наполи» и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине».

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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