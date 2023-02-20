Уткин сообщил о своей госпитализации

Видеоблогер Василий Уткин сообщил подписчикам, что ложится в медучреждение на плановое кардиологическое обследование.

«Читатель, извини, что трачу твое время на сугубо личную информацию. Но у меня, увы, нет другого выхода.

В ближайшие дни я прохожу кардиообследование. Я делаю это ежегодно. Это обследование профилактическое – много примеров убедили меня в том, что после 50 мужчине следует это делать. А я еще и не самый здоровый образ жизни веду.

Год назад я лег в больницу тихо-спокойно, а к вечеру началась инфобуря – Вася-то Уткин помирает у нас!.. Всполошили друзей и родню.

Вот теперь я играю на опережение и пишу сам. Не беспокойтесь, это дня на два-три», – сообщил Уткин.

Видеоблогер работает в спортивной журналисте с прошлого века.

С тех пор на Уткина несколько раз нападали – в том числе с заточкой.

В 2015-2016 годах Уткин работал на «Матч ТВ».

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