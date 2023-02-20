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Уткин сообщил о своей госпитализации

20 февраля 2023, 14:21
2

Видеоблогер Василий Уткин сообщил подписчикам, что ложится в медучреждение на плановое кардиологическое обследование.

«Читатель, извини, что трачу твое время на сугубо личную информацию. Но у меня, увы, нет другого выхода.

В ближайшие дни я прохожу кардиообследование. Я делаю это ежегодно. Это обследование профилактическое – много примеров убедили меня в том, что после 50 мужчине следует это делать. А я еще и не самый здоровый образ жизни веду.

Год назад я лег в больницу тихо-спокойно, а к вечеру началась инфобуря – Вася-то Уткин помирает у нас!.. Всполошили друзей и родню.

Вот теперь я играю на опережение и пишу сам. Не беспокойтесь, это дня на два-три», – сообщил Уткин.

  • Видеоблогер работает в спортивной журналисте с прошлого века.
  • С тех пор на Уткина несколько раз нападали – в том числе с заточкой.
  • В 2015-2016 годах Уткин работал на «Матч ТВ».

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (2)
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ilichkadr
1676897514
Вася, тебе надо сбросить лишний вес и завязать с бухлом.
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ArReal
1676906522
С таким весом сложно сердцу его приходится...
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