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    Агент Караваева сообщил, что игрок согласовал новый контракт с «Зенитом»

    Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал о переговорах игрока с «Зенитом» о продлении контракта.

    «Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу – подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

    Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба – решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», – сказал Бакулин.

    • Караваев провел 12 матчей за «Зенит» в этом сезоне РПЛ.
    • Его действующий контракт истекает летом.

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    Источник: Sport24

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