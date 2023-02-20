Агент Караваева сообщил, что игрок согласовал новый контракт с «Зенитом»

Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал о переговорах игрока с «Зенитом» о продлении контракта.

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу – подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет.

Предложение от «Зенита» изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба – решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства», – сказал Бакулин.

Караваев провел 12 матчей за «Зенит» в этом сезоне РПЛ.

Его действующий контракт истекает летом.

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