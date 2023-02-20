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  • Глава «Локомотива» Нагорных объяснил выбор Галактионова на пост главного тренера

Глава «Локомотива» Нагорных объяснил выбор Галактионова на пост главного тренера

20 февраля 2023, 11:56
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о причинах назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера.

– «Локомотив» идет в зоне стыков, при этом назначен начинающий по большому счету тренер, который ранее не работал в топ-клубах. Не было соблазна взять кого-то опытнее? Того же Семина. Или замахнуться на Карпина.

– Мы рассматривали несколько вариантов, фамилии называть не стану, но в итоге остановились на Галактионове.

Во-первых, опыт приобретается, и он уже работал в РПЛ. Мы смотрели как в том же «Пари НН» была организована работа этого специалиста и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания.

Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодежной сборными России.

С этими командами он выходил в финальный раунд чемпионата мира и добирался до стадии плей-офф, завоевывал бронзу юношеского чемпионата Европы, после 17-летнего перерыва выводил молодежку на чемпионат Европы, а также до отстранения сборных команд России в олимпийском цикле молодежная сборная под его руководством делила первое место в отборочном цикле с Испанией.

Кроме того, если мы говорим о будущем российского футбола, то у нас должен быть не только Карпин. Должна расти плеяда новых тренеров, это задача нашего футбола. Иначе кто будет работать завтра?

Значит, надо доверять. Кстати, говорил со многими специалистами, которые для меня являются авторитетными в российском футболе. Один из них – Михаил Данилович Гершкович, член исполкома РФС.

Он вспоминал, как экзаменовал людей в Высшей школе тренеров, одним из самых запомнившихся для него слушателей был Галактионов. Со слов Гершковича, он имеет самую лучшую подготовку в плане методики.

  • Галактионов покинул «Пари НН» и возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
  • Молодежной сборной России он руководит с декабря 2018-го.
  • «Локо» идет на 14-м месте в РПЛ – в зоне переходных матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
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DOCTOR PENALTY
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