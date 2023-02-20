Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, при каких обстоятельствах будет готов покинуть клуб.

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Краснодара»?

– Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона.

Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру.

Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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