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    Сперцян назвал условие для ухода из «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, при каких обстоятельствах будет готов покинуть клуб.

    – Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Краснодара»?

    – Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона.

    Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру.

    Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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