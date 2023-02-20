В «Локомотиве» рассказали, как Баринов отреагировал на срыв трансфера в «Бешикташ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал несостоявшийся переход Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
— Баринов не расстроился из-за того, что переход в «Бешикташ» не состоялся?
— Нет. Дима работает, набирает форму, он молодец. Его трансферная стоимость будет только расти.
- Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»