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  • Мостовой – о работе в «Спартаке»: «Я должен стоять с табличкой «Возьмите меня»?»

Мостовой – о работе в «Спартаке»: «Я должен стоять с табличкой «Возьмите меня»?»

19 февраля 2023, 21:14
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заверил, что его ни разу не звали работать в «Спартак».

«Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!». Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – сказал Мостовой.

  • Игрок выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах.
  • Он провел за москвичей 106 матчей в чемпионате, забил 34 гола.
  • Со «Спартаком» Мостовой брал чемпионат СССР

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1676832336
Здесь нужна не табличка, а мощный тренерский багаж.
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vmonomah17
1676832374
Еще со спущенными штанами раком встать)
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Таврида
1676832814
Табличка «Возьмите меня» должна указывать конкретно куда и как взять, желательно с наглядным пособием...
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Freyd
1676833525
Ну каким нить агентом по просмотру игроков вполне возможно.
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Krics
1676839830
А чё не в Португалии или в Севильи? Там ты не нужен,а зачем Спартаку ?
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Ниф-Ниф
1676874360
В каком качестве?
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