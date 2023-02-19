Мостовой – о работе в «Спартаке»: «Я должен стоять с табличкой «Возьмите меня»?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заверил, что его ни разу не звали работать в «Спартак».

«Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!». Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – сказал Мостовой.

Игрок выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах.

Он провел за москвичей 106 матчей в чемпионате, забил 34 гола.

Со «Спартаком» Мостовой брал чемпионат СССР

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!