Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой – о работе в «Спартаке»: «Я должен стоять с табличкой «Возьмите меня»?»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заверил, что его ни разу не звали работать в «Спартак».

    «Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!». Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – сказал Мостовой.

    • Игрок выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах.
    • Он провел за москвичей 106 матчей в чемпионате, забил 34 гола.
    • Со «Спартаком» Мостовой брал чемпионат СССР

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «В 145-миллионной стране нет своих игроков?». Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо 8
    Мостовой – о критиках: «Зачем отвечать людям, которые мяч никогда не видели?»
    Мостовой: «Не верится, что сборную России вернут на международную арену» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +784

      Таврида 1 минуту назад

      Табличка «Возьмите меня» должна указывать конкретно куда и как взять, желательно с наглядным пособием...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1659

      vmonomah17 8 минут назад

      Еще со спущенными штанами раком встать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24233

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Здесь нужна не табличка, а мощный тренерский багаж.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11