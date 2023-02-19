Мостовой – о работе в «Спартаке»: «Я должен стоять с табличкой «Возьмите меня»?»

Табличка «Возьмите меня» должна указывать конкретно куда и как взять, желательно с наглядным пособием...
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заверил, что его ни разу не звали работать в «Спартак».
«Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в «Спартаке», на что отвечал: «Конечно, да!». Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой «Возьмите меня»? У меня есть совесть!» – сказал Мостовой.
- Игрок выступал за «Спартак» в 1987-1991 годах.
- Он провел за москвичей 106 матчей в чемпионате, забил 34 гола.
- Со «Спартаком» Мостовой брал чемпионат СССР
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