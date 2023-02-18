Радимов сравнил нынешнюю футбольную молодежь и свое поколение

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил нынешнее поколение игроков со своим.

«Отличаются ли 18-летние футболисты моего времени от нынешних? Мы были более самостоятельными, это самое главное. Еще чувство юмора у нас было более тонкое. В спортивном плане мы были более злыми, наглыми», – считает тренер.

Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (2003-2008 годы).

Радимов брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

На счету Радимова 33 матча за сборную России, 3 гола.

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