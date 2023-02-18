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    Жиркова хочет подписать медиаклуб

    Экс-защитника сборной России Юрия Жиркова позовут играть в Медиалигу.

    Руководитель медийного клуба Reality Фил Кострубов заявил, что 39-летний футболист вскоре получит от него предложение.

    Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры неделю назад.

    • Последним клубом защитника были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: Sports.ru

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