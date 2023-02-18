Жиркова хочет подписать медиаклуб

Экс-защитника сборной России Юрия Жиркова позовут играть в Медиалигу.

Руководитель медийного клуба Reality Фил Кострубов заявил, что 39-летний футболист вскоре получит от него предложение.

Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры неделю назад.

Последним клубом защитника были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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