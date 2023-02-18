Жиркова хочет подписать медиаклуб

Экс-защитника сборной России Юрия Жиркова позовут играть в Медиалигу.
Руководитель медийного клуба Reality Фил Кострубов заявил, что 39-летний футболист вскоре получит от него предложение.
Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры неделю назад.
- Последним клубом защитника были «Химки».
- Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
- Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.
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Источник: Sports.ru