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    «Астон Вилла» – «Арсенал»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

    «Астон Вилла» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Англии.

    • Встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 18 февраля, в субботу.
    • Начало – в 15:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Морено, Камара, Луис, МакГинн, Буэндия, Уоткинс, Коутиньо.

    «Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Троссард, Нкетиа.

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    Источник: «Бомбардир»

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