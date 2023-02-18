«Астон Вилла» – «Арсенал»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

«Астон Вилла» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Англии.
- Встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 18 февраля, в субботу.
- Начало – в 15:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Морено, Камара, Луис, МакГинн, Буэндия, Уоткинс, Коутиньо.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Троссард, Нкетиа.
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Источник: «Бомбардир»