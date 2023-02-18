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  • Мостовой: «Не верится, что сборную России вернут на международную арену»

Мостовой: «Не верится, что сборную России вернут на международную арену»

18 февраля 2023, 10:27
2

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ожидает, что отстранение национальной команды от международных турниров будет длительным.

«В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет.

Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается.

Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», – сказал Мостовой.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Axe111
1676715851
Какая международная арена лол
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Кузьмич на трибуне
1676738689
Верится или не верится, это не тот разговор. В 1989м году никто не мог поверить, что СССР на грани развала. Сегодня мировая политическая обстановка опять на качелях. Запад гнёт свою политику, Россия гнёт свою. Кто победит в войне на в Украине, тот и будет решать кому и где играть. Победит Россия (а она обязательно победит) посмешищем станет и вся западная коалиция, и рухнет весь нынешний миропорядок. Победят НАТОввские войска( а это в принципе не возможно) -то Россию растопчут, разорвут и разграбят. Ещё не известно, что будет с Олимпиадой 2024 в Париже, в какой стадии будет военный конфликт, всё очень на тоненького. Вполне возможно что уже в конце этого года Макрон, Шольц, Дуда слетят со своих кресел, а Европу охватит массовый раздор.
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