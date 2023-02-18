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    Мостовой: «Не верится, что сборную России вернут на международную арену»

    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ожидает, что отстранение национальной команды от международных турниров будет длительным.

    «В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет.

    Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается.

    Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», – сказал Мостовой.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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