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    Газизов объяснил, почему в «Уфу» не приходят деньги за трансфер Зинченко в «Арсенал»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как обстоят дела с получением солидарной выплаты за летний трансфер Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

    «История с солидарными выплатами за переход Зинченко никак не движется. Отказываться от этой идеи не собираемся, будем ждать. Пока ситуация не изменилась: банк-агент не может перевести деньги из английской федерации в Россию из-за санкций, вот и все», — сказал Газизов.

    • Лондонцы должны «Уфе» 250 тысяч евро.
    • «Арсенал» купил Зинченко за 35 миллионов евро.
    • Зинченко был в Уфе в 2015-2016 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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