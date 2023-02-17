Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России. Решение одобрено.

Игроки получат паспорта в течение весны. Бразильцы сами инициировали процедуру.

«При этом по нынешним правилам ФИФА лидеры сине-бело-голубых, взявшие золото Олимпиады-2020 в составе пентакампеонов, не могут выступать за нашу сборную. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ», – уточнил источник.

Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.

Клаудиньо куплен у «Брагантино» в 2021 году.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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