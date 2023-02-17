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  • Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта

Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта

17 февраля 2023, 19:30
10

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России. Решение одобрено.

Игроки получат паспорта в течение весны. Бразильцы сами инициировали процедуру.

«При этом по нынешним правилам ФИФА лидеры сине-бело-голубых, взявшие золото Олимпиады-2020 в составе пентакампеонов, не могут выступать за нашу сборную. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ», – уточнил источник.

  • Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
  • Клаудиньо куплен у «Брагантино» в 2021 году.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1676653129
Что за бред они не резиденты и тем более не прожили в Росиии 5 лет и это 100% нарушение закона, даже по упрощенке не проходят одним словом газпром купил все
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fitt
1676654344
Нет новых Кержакова, Анюкова, Жиркова и тем более Аршавина... Welcome my friends
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portero
1676656548
Это что уход от налогов такой???? Футбольного то пользы совсем нет....
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шахта Заполярная
1676657554
Ну что тут не понятно, все очень просто. Они не будут считаться легионерами, значит можно будет купить на народные бабки еще пару бразил и в итоге буде десять латиносов и условный Кержаков на поле. Бакаеву и остальным русскоговорящим большой привет.
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