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    Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта

    Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо станут гражданами России. Решение одобрено.

    Игроки получат паспорта в течение весны. Бразильцы сами инициировали процедуру.

    «При этом по нынешним правилам ФИФА лидеры сине-бело-голубых, взявшие золото Олимпиады-2020 в составе пентакампеонов, не могут выступать за нашу сборную. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ», – уточнил источник.

    • Малком куплен у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • Клаудиньо куплен у «Брагантино» в 2021 году.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14208

      Skull_Boy 20 секунд назад

      Что за бред они не резиденты и тем более не прожили в Росиии 5 лет и это 100% нарушение закона

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